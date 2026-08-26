"Есть некое неохотное уважение": Келлог высказался об отношениях Трампа и Зеленского

Дональд Трамп уважает Владимира Зеленского, хотя и с неохотой. Оба президента очень похожи, поэтому у них непростые отношения.

Об этом бывший специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

Какие отношения у Зеленского и Трампа?

По словам генерала, Зеленский и Трамп имеют схожие характеры и во многом ведут себя одинаково. Поэтому между ними возникает своеобразное противостояние: они словно отталкиваются друг от друга, как два магнита.

С обеих сторон есть некоторое неохотное уважение к тому, что сделал каждый из них. Я думаю, что они оба очень похожи. У них очень схожие характеры. И они даже говорят примерно одинаково. Потому это как два магнита. Если поставить два магнита друг против друга, они отталкиваются. И это вы видите в их отношениях,

– объяснил экс-чиновник.

Келлог отметил, что их отношения больше дипломатические, чем личные. В то же время он добавил, что Трамп, несмотря ни на что, имеет определенное уважение к Зеленскому.

К президенту Зеленскому есть неохотное, но уважение,

– повторил генерал.

В июльском интервью Владимир Зеленский рассказывал, что его отношения с Дональдом Трампом значительно улучшились. По словам президента, переломным моментом стала короткая встреча в Ватикане в 2025 году.

Зеленский отметил, что во время того разговора им удалось снять напряжение и лучше понять позиции друг друга.

По словам политика, Трамп также лучше понял позицию Киева по поводу войны.

Зеленский также выразил убеждение, что президент США ему доверяет.