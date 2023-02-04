Об этом в интервью рассказал Дмитрий Кулеба. В качестве примера в этой ситуации он привел Индию, которая могла бы предоставить нам много нужного для борьбы оружия, но не делает этого.

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Индия будет на правильной стороне истории

Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Украина ведет непростые дискуссии с Индией на разных уровнях. По словам главы МИД, есть два канала коммуникации – по линии министерства иностранных дел и разговоры между главой Офиса Президента Андреем Ермаком с советником премьера Индии по вопросам нацбезопасности. Кроме того, между президентом Владимиром Зеленским и индийским премьер-министром Нарендрой Моди был телефонный разговор.

Разговоры с индийскими коллегами Кулеба называет дружественными, но самым большим раздражителем в переговорах является вопрос российской нефти, которую Нью-Дели покупает у страны-агрессора.

Кроме того, руководитель МИД подчеркнул, что у Индии немало нужного для Украины вооружения, однако она не желает его передавать нам и занимает сдержанную позицию.