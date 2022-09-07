Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что Великобритания понимает стратегическую важность нашего государства в противостоянии против "величайших преступников этого столетия".

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Какие условия "идеального сценария" для Украины

По словам политолога, важно, чтобы на должностях также остались глава британской внешней разведки Ричард Мур и глава Министерства обороны Бен Уоллес.

Тогда для нас все сложится практически идеально,

– объяснил Давыдюк.

Он добавил, что нам нужно не только "надеяться на Британию", но и показывать на поле боя результаты.

"Очень важный аспект в том, что Британия перезарядилась и пошла дальше, не имея конфликта и напряжения", – отметил политолог.

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Что будет с Джонсоном

По мнению Давыдюка, Борис Джонсон стремится "переиграть Черчилля." Так, бывший премьер Британии достаточно молод и сможет повторить свои подвиги.

Ходили слухи, что Джонсон может занять пост Генерального секретаря НАТО, однако Столтенберг переподписал контракт. "Моделировать можем, но насколько это реалистично – пока вопросительный знак", – отметил политолог.

Важно, что он все равно будет присутствовать как политический лидер на орбите. Я думаю, даже не будучи премьер-министром, он будет приезжать в Украину и будет нас поддерживать и помогать.

– рассказал Давидюк.

Более того, он сможет помогать Украине в коммуникации с другими западными лидерами, в частности просить для нас оружие, деньги, политическое давление и дипломатическую изоляцию для россии. " Даже не на должности это будет один из самых влиятельных людей в мире, который будет на нашей стороне и будет помогать", – подчеркнул политолог.

Трасс позвонила Зеленскому

Новая глава британского правительства Лиз Трасс выполнила свое обещание и после избрания позвонила Владимиру Зеленскому. Украинский президент стал первым иностранным политиком, с которым пообщалась Трасс.

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с премьером Британии и подчеркнул, что этот разговор – большая честь для Украины. Так, лидеры обсудили, как усилить давление на россию и увеличить оборонную поддержку нашего государства.

Президент отметил, что услышал очень важные слова и о нашем сотрудничестве, и о будущих гарантиях безопасности для Украины, и о восстановлении нашего государства.