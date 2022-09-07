Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що Велика Британія розуміє стратегічну важливість нашої держави у протистоянні проти "найбільших злочинців цього століття".

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Які умови "ідеального сценарію" для України

За словами політолога, важливо, щоб на посадах також залишилися голова британської зовнішньої розвідки Річард Мур та очільник Міністерства оборони Бен Воллес.

Тоді для нас все складеться практично ідеально,

– пояснив Давидюк.

Він додав, що нам треба не тільки "сподіватися на Британію", а й показувати на полі бою результати.

"Дуже важливий аспект у тому, що Британія перезарядилася й пішла далі, не маючи конфлікту й напруги", – зазначив політолог.

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Що буде з Джонсоном

На думку Давидюка, Борис Джонсон прагне "переграти Черчилля." Так, колишній прем'єр Британії достатньо молодий й зможе повторити свої подвиги.

Ширилися думки, що Джонсон може обійняти посаду Генерального секретаря НАТО, однак Столтенберг перепідписав контракт. "Моделювати можемо, але наскільки це реалістично – поки знак питання", – зауважив політолог.

Важливо, що він все одно буде присутній, як політичний лідер на орбіті. Я думаю, навіть не будучи прем'єр-міністром він приїжджатиме в Україну і буде нас підтримувати та допомагати,

– розповів Давидюк.

Ба більше, він зможе допомагати Україні у комунікації з іншими західними лідерами, зокрема просити для нас зброю, гроші, політичний тиск та дипломатичну ізоляцію для росії. "Навіть без посади це буде одна з найвпливовіших людей у світі, що буде на нашому боці та допомагатиме", – наголосив політолог.

Трасс зателефонувала Зеленському

Нова очільниця британського уряду Ліз Трасс виконала свою обіцянку та після обрання зателефонувала Володимиру Зеленському. Український президент став першим іноземним політиком, з яким поспілкувалась Трасс.

Володимир Зеленський розповів подробиці розмови з прем'єркою Британії та наголосив, що ця розмова – велика честь для України. Так, лідери обговорили як посилити тиск на росію та збільшити оборонну підтримку нашої держави.

Президент зауважив, що почув дуже вагомі слова і щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави.