Какие последствия российской атаки, – сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Киевской ОВА Николая Калашника.

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Последствия атаки "Шахедами" на Киевщину 12 января

Чиновник констатировал, что агрессор не прекращает атаковать Киевскую область с помощью беспилотников. Вечером и ночью воздушная тревога продолжалась более 8 часов.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено,

– отметил Николай Калашник.

Также уточнил, что обломки сбитых целей упали на открытых участках за пределами населенных пунктов. Чиновник поблагодарил наших военных за отличную работу и надежную защиту.

Сейчас оперативные службы продолжают фиксацию последствий российской атаки.