Які наслідки російської атаки, – повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків голови Київської ОВА Миколу Калашника.

Читайте також Росія атакувала "Шахедами": де були ворожі дрони

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наслідки атаки "Шахедами" на Київщину 12 січня

Посадовець констатував, що агресор не припиняє атакувати Київську область за допомогою безпілотників. Ввечері та вночі повітряна тривога тривала понад 8 годин.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено,

– наголосив Микола Калашник.

Також уточнив, що уламки збитих цілей впали на відкритих ділянках поза межами населених пунктів. Очільник ОВА подякував нашим військовим за відмінну роботу та надійний захист.

Наразі оперативні служби продовжують фіксацію наслідків російської атаки.

