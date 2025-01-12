Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

До теми Росія атакує "Шахедами": тривога на Київщині, де зараз ворожі дрони

На Київщині працює ППО

Ввечері 11 січня окупанти запустили по території України ударні БпЛА типу "Шахед" та дрони-імітатори. Близько опівночі Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА у Київській області.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Згодом у Київській ОВА підтвердили, що область перебуває під дроновою атакою. Нині в регіоні працює ППО.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– наголосили у Київській ОВА.

Українцям також нагадали, що не слід фіксувати на фото та відео роботу сил і засобів ППО. Крім того, не варто нехтувати правилами безпеки, тому до відбою повітряної тривоги – залишайтеся у безпечних місцях.