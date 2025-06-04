Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что, несмотря на то, что в мире считают американские спецслужбы сильнейшими, в течение нескольких десятилетий они не проводили масштабных операций. Последние известные действия такого уровня были во время Афганской войны и после терактов 11 сентября.

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Спецоперация может стать примером

Сейчас Украина соревнуется с Израилем за право быть лидером в сфере специальных операций.

Сегодня СБУ – номер один. Действительно, нет спецслужб с подобными достижениями. Планка установлена чрезвычайно высоко. И даже израильские спецслужбы это признали,

– сказал Иван Ступак.

Он добавил, что российские спецслужбы, зато, действуют как мошенники и преступники. Они или отравляют людей, или нападают на конкретное лицо.

Ступак отметил, что после операции "Паутина" значительно усложнилась работа охраны чиновников во всем мире – как государственных лидеров, так и самых богатых людей. Также добавилось вызовов для охраны лидеров латиноамериканских стран, где существует угроза со стороны наркокартелей.

"Сейчас наркокартели или конкурирующие структуры могут приобрести на черном рынке два – три десятка беспилотников, научить их распознавать президентский кортеж или кортеж конкретного должностного лица – и нанести удар. Мы прекрасно понимаем, что если беспилотник способен уничтожить танк, то бронированный лимузин – точно не проблема для него", – заметил Ступак.

Для окончательных подсчетов нужно время

Он добавил, что сейчас аналитики продолжают обработку спутниковых снимков после спецоперации "Паутина". По состоянию на сейчас известно, что по меньшей мере уничтожено 12 бортов российской стратегической авиации – в частности Ту-95 и Ту-160. Также есть информация еще о пяти поврежденных самолетах, однако точная степень повреждений и возможность их восстановления пока не установлена.

В ближайшие дни ожидаются новые спутниковые снимки, которые позволят уточнить эти данные. Ступак отметил, что анализ спутниковых материалов – это сложный процесс, ведь нужно дешифровать снимки, убрать шумы и повысить детализацию.

Также он отметил, что, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), по состоянию на 2024 год Россия имела 55 самолетов Ту-95 и Ту-160. В то же время по данным другого института уже стратегических исследований, их количество достигало 63 единиц. То есть Россия имела от 55 до 63 таких бортов. И это те новейшие самолеты, по сравнению с Ту-22, которых тоже было примерно 60.

Это – та цифра, из которой мы можем исходить, оценивая, сколько самолетов у России было на момент атаки и сколько осталось. И, конечно, мы еще ждем окончательных подсчетов: среди того, что осталось, некоторые самолеты, возможно, еще способны подняться в воздух,

– добавил он.

В завершение Ступак отметил, что пока неизвестно, являются ли поврежденные борта функциональными. Возможно, некоторые из них уже разбирают на запчасти.