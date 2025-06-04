Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу зазначив, що, попри те, що у світі вважають американські спецслужби найсильнішими, протягом кількох десятиліть вони не проводили масштабних операцій. Останні відомі дії такого рівня були під час Афганської війни та після терактів 11 вересня.

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Спецоперація може стати прикладом

Зараз Україна змагається з Ізраїлем за право бути лідером у сфері спеціальних операцій.

Сьогодні СБУ – номер один. Дійсно, немає спецслужб із подібними досягненнями. Планку встановлено надзвичайно високо. І навіть ізраїльські спецслужби це визнали,

– сказав Іван Ступак.

Він додав, що російські спецслужби, натомість, діють як шахраї та злочинці. Вони або отруюють людей, або нападають на конкретну особу.

Ступак зазначив, що після операції "Павутина" значно ускладнилася робота охорони високопосадовців у всьому світі – як державних лідерів, так і найбагатших осіб. Також додалося викликів для охорони лідерів латиноамериканських країн, де існує загроза з боку наркокартелів.

"Зараз наркокартелі чи конкуруючі структури можуть придбати на чорному ринку два – три десятки безпілотників, навчити їх розпізнавати президентський кортеж або кортеж конкретної посадової особи – і завдати удару. Ми чудово розуміємо, що якщо безпілотник здатен знищити танк, то броньований лімузин – точно не проблема для нього", – зауважив Ступак.

Для остаточних підрахунків потрібен час

Він додав, що наразі аналітики продовжують обробку супутникових знімків після спецоперації "Павутина". Станом на зараз відомо, що щонайменше знищено 12 бортів російської стратегічної авіації – зокрема Ту-95 і Ту-160. Також є інформація ще про п’ять пошкоджених літаків, однак точний ступінь ушкоджень і можливість їхнього відновлення поки не встановлено.

Найближчими днями очікуються нові супутникові знімки, які дадуть змогу уточнити ці дані. Ступак наголосив, що аналіз супутникових матеріалів – це складний процес, адже потрібно дешифрувати знімки, прибрати шуми та підвищити деталізацію.

Також він зазначив, що, за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), станом на 2024 рік Росія мала 55 літаків Ту-95 і Ту-160. Водночас за даними іншого інституту вже стратегічних досліджень, їхня кількість сягала 63 одиниць. Тобто Росія мала від 55 до 63 таких бортів. І це ті найновіші літаки, у порівнянні з Ту-22, яких теж було приблизно 60.

Це – та цифра, з якої ми можемо виходити, оцінюючи, скільки літаків у Росії було на момент атаки і скільки залишилося. І, звісно, ми ще чекаємо остаточних підрахунків: серед того, що залишилося, деякі літаки, можливо, ще здатні піднятися в повітря,

– додав він.

На завершення Ступак зазначив, що наразі невідомо, чи пошкоджені борти є функціональними. Можливо, деякі з них уже розбирають на запчастини.