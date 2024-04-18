В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил, насколько это серьезное попадание.

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Атака от ГУР

По мнению Свитана, чтобы вывести из строя военный завод недостаточно беспилотников. Ими можно вывести только некоторые механизмы.

Туда нужно или серьезные ракеты – с 2 десятка баллистических межконтинентальных тяжелых с тонами взрывчатки,

– подчеркнул военный эксперт.

"Такая ситуация с любым военным предприятием, заводом. Для того, чтобы вывести его полностью из строя должны зайти несколько десятков баллистических ракет", – отметил Роман Свитан.

При этом он отметил, что беспилотниками можно повредить некоторые конструкции. Или, например, те же самолеты. Даже есть информация, что такое и случилось.

Повреждение означает, что, например, рядом с самолетом взрывается боевая часть в несколько десятков килограмм, которая начинена конкретным количеством элементов, которые наносят поражение. Иногда после этого самолет уже не будет эксплуатироваться. Или же бывают случаи, когда он идет на разбор или на очень долгое восстановление.

Удар по С-400 и С-300

В результате взрывов на военном аэродроме в ночь на 17 апреля в Джанкое было уничтожено три пусковые установки С-400 и две С-300.

Роман Свитан объяснил, что С-400 могла контролировать радиус в 300 километров. С-300 раз в полтора меньше по дальности. Однако это тоже серьезная станция и мы ею также довольно неплохо пользуемся.

"Дальность зависит от модификации ракет, которые используются. У россиян ракеты для С-300 есть под 150 километров", – подчеркнул военный эксперт.

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