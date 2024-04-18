Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский подчеркнув – “дальше больше”.

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Глава отметил, что государство заключает с украинскими предприятиями "серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции".

"Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше – еще больше", – отметил Владимир Зеленский.