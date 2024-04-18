Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши – "далі більше".
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Глава зазначив, що держава укладає з українськими підприємствами "серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей та залучати інвестиції".
Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше,
– зазначив Володимир Зеленський.
Сирський та Умєров ознайомились з новими зразками зброї
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров ознайомились з новими зразками озброєння й військової техніки українського виробництва.
"Мали змогу з Міністром оборони України Рустемом Умєровим ознайомитись та оцінити нові зразки ОВТ та можливості їх перспективного застосування на полі бою", – повідомив головнокомандувач.
САУ "Богдан": головні характеристики
- "Богдан" – колісна 155 міліметрова самохідна артилерійська установка. Її розробка стартувала ще у 2018 році.
- Це перша вітчизняна САУ, що була виготовлена відповідно до стандартного для держав НАТО калібру 155 міліметрів.
- У бою вперше САУ "Богдан" випробували під час битви за острів Зміїний в 2022 році. Вже у 2023 установку офіційно прийняли на озброєння ЗСУ.