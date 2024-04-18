В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив, наскільки це серйозне влучання.

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На думку Світана, аби вивести з ладу військовий завод не достатньо безпілотників. Ними можна вивести тільки деякі механізми.

Туди потрібно або серйозні ракети – з 2 десятки балістичних міжконтинентальних важких з тонами вибухівки,

– наголосив військовий експерт.

"Така ситуація з будь-яким військовим підприємством, заводом. Для того, щоб вивести його повністю з ладу повинні зайти декілька десятків балістичних ракет", – наголосив Роман Світан.

При цьому він зазначив, що безпілотниками можна пошкодити деякі конструкції. Або, наприклад, ті ж літаки. Навіть є інформація, що таке й трапилося.

Пошкодження означає, що, наприклад, поруч з літаком вибухає бойова частина у декілька десятків кілограм, яка начинена конкретною кількістю елементів, які завдають ураження. Інколи після цього літак вже не буде експлуатуватися. Або ж трапляються випадки, коли він йде на розбір чи на дуже довге відновлення.

Удар по С-400 та С-300

Унаслідок вибухів на військовому аеродромі в ніч на 17 квітня у Джанкої було знищено три пускові установки С-400 та дві С-300.

Роман Світан пояснив, що С-400 могла контролювати радіус у 300 кілометрів. С-300 разів у півтора менше по дальностях. Проте це теж серйозна станція й ми нею також доволі непогано користуємося.

"Дальність залежить від модифікації ракет, які використовуються. У росіяни ракети для С-300 є під 150 кілометрів", – наголосив військовий експерт.

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