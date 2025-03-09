Ветеран армии США, OSINT-аналитик Райан МакБетт в эфире 24 Канала отметил, что США производят качественное оружие и готовы продавать его почти любому. Это и делает партнерство с Соединенными Штатами надежным.

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"Если мы продемонстрируем себя как ненадежного поставщика вооружения, страны могут обратиться к другим производителям, чтобы получить продукцию, которая будет на 80% такой же эффективной, как американские системы, но будет стоить меньше", – сказал Райан МакБет.

Что, если США окажутся ненадежными

Он добавил, что сделка с Индией на закупку F-35 может не состояться, поскольку Индия может неохотно покупать систему вооружений, поставки которой США способны прекратить по собственному желанию. Также он предположил, что другие страны будут активнее покупать оружие в Европе.

Например, система HIMARS, разработанная США является очень эффективной. Но кто сказал, что какая-то страна не может обратиться к Израилю, чтобы получить нечто подобное за меньшие деньги? Тем более если США окажутся ненадежным партнером, когда речь идет о реальном выполнении контрактов,

– отметил МакБетт.

Он подчеркнул, что, возможно, стратегия президента Дональда Трампа заключается в том, чтобы закончить войну любым возможным способом – независимо от того, на выгодных для Украины условиях или нет. Или, возможно, на условиях, которые позволят США восстановить отношения с Россией и восстановить торговые связи.

Напоминаем, что из-за скандала в Белом доме Дональд Трамп приостановил предоставление Украине военной помощи и разведданных. Сейчас Украина не получает не только военную технику США, которую планировали передать впоследствии, но и ту, что уже в пути.