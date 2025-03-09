Ветеран армії США, OSINT-аналітик Райан МакБет в ефірі 24 Каналу зазначив, що США виробляють якісну зброю і готові продавати її майже будь-кому. Це і робить партнерство зі Сполученими Штатами надійним.

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"Якщо ми продемонструємо себе як ненадійного постачальника озброєння, країни можуть звернутися до інших виробників, щоб отримати продукцію, яка буде на 80% такою ж ефективною, як американські системи, але коштуватиме менше", – сказав Райан МакБет.

Що, якщо США виявляться ненадійними

Він додав, що угода з Індією на закупівлю F-35 може не відбутися, оскільки Індія може неохоче купувати систему озброєнь, постачання якої США здатні припинити за власним бажанням. Також він припустив, що інші країни активніше купуватимуть зброю в Європі.

Наприклад, система HIMARS, розроблена США є дуже ефективною. Але хто сказав, що якась країна не може звернутися до Ізраїлю, щоб отримати щось подібне за менші гроші? Тим більше якщо США виявляться ненадійним партнером, коли йдеться про реальне виконання контрактів,

– зазначив МакБет.

Він підкреслив, що, можливо, стратегія президента Дональда Трампа полягає в тому, щоб закінчити війну будь-яким можливим способом – незалежно від того, на вигідних для України умовах чи ні. Або, можливо, на умовах, які дозволять США відновити відносини з Росією та відновити торговельні зв'язки.

Нагадуємо, що через скандал у Білому домі Дональд Трамп призупинив надання Україні військової допомоги та розвідданих. Наразі Україна не отримує не лише військову техніку США, яку планували передати згодом, але й ту, що вже в дорозі.