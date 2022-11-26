Владимир Зеленский опубликовал эмоционально видео, где показал часть разрушенной россиянами энергетической инфраструктуры и храбрых украинцев, которые продолжают жить и работать в темноте со светом в сердце.

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Темнота сюда не дошла

На видео видно, какой ущерб наносит страна-террористка украинской энергетической инфраструктуре. Глава государства показал десятки кадров с разрушенными ТЭЦ и ТЭС – и это лишь часть всех прилетов.

Также там показаны украинские города, которые погрузились в темноту, однако не сломили дух украинцев. Хотя это и сложно, украинцы, несмотря ни на что, несут тепло и свет внутри себя. Ведь лучше пожить без света, чем с Россией.

Также на видео можно увидеть врачей, оперирующих в операционной без света с налобными фонариками, защитников, защищающих нашу землю, отчаянных пожарных, пытающихся обуздать огонь на объектах, а также храбрых электриков, делающих все для того, чтобы вернуть электроэнергию у дома украинцев.

Памяти всех, кто отдал жизнь, защищая свет… Светлые сердца украинцев сильнее любой тьмы! Спасибо всем, кто защищает наш свет! Кто одолевает и обеспечивает это своей храбростью!,

– написал президент.

Какая ситуация с электроэнергией в Украине сейчас

В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. При этом самая большая в Европе АЭС, Запорожская, остается оккупированной.

Сейчас в Украине серьезный дефицит электроэнергии – можно генерировать только 30% потребностей потребления. Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы вернуть украинцам свет.

На 25 ноября возобновили свою работу все атомные электростанции на территории Украины.

Генерация продолжает увеличивать мощность. В ДТЭК надеются, что в графики отключений, действовавших до последней массированной атаки 23 ноября, можно будет вернуться в понедельник 28 ноября.

Обратите внимание! Украинцев, у которых есть свет, призывают экономно потреблять электроэнергию. Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий и позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей.



Как подготовиться к отключению света / Картинка 24 канала

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