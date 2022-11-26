Володимир Зеленський опублікував емоційно відео, у якому показав частину зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури та хоробрих українців, які продовжують жити та працювати у темряві зі світлом у серці.

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Темрява сюди не дійшла

На відео видно, яких збитків завдає країна-терористка українській енергетичній інфраструктурі. Глава держави показав десятки кадрів зі зруйнованими ТЕЦ та ТЕС – і це лише частина від усіх "прильотів".

Також там показані українські міста, які поринули в темряву, проте не зламали дух українців. Хоч це й складно, українці попри все несуть тепло та світло всередині себе. Адже краще пожити без світла, ніж з Росією.

Також на відео можна побачити лікарів, які оперують в операційній без світла з налобними ліхтариками, захисників, які боронять нашу землю, відчайдушних пожежників, які намагаються приборкати вогонь на об'єктах, а також хоробрих електриків, які роблять все для того, щоб повернути електроенергію у домівки українців.

Пам'яті всіх, хто віддав життя, боронячи світло… Світлі серця українців сильніші за будь-яку темряву! Дякую всім, хто боронить наше світло! Хто долає та забезпечує це своєю хоробрістю!,

– написав президент.

Яка ситуація з електроенергією в Україні зараз

В Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. При цьому найбільша у Європі АЕС, Запорізька, залишається окупованою.

Наразі в Україні серйозний дефіцит електроенергії – можна генерувати лише 30% від потреб споживання. Ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб повернути українцям світло.

Станом на 25 листопада відновили свою роботу всі атомні електростанції на території України.

Генерація продовжує нарощувати потужність. У ДТЕК сподіваються, що до графіків відключень, які діяли до останньої масованої атаки 23 листопада, можна буде повернутись у понеділок 28 листопада.

Зверніть увагу! Українців, у яких є світло, закликають заощадливо споживати електроенергію. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій і дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, від яких залежить живлення цілих областей.



Як підготуватися до відключення світла / Картинка 24 каналу

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