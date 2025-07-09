Какие последствия российской атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Сергея Тюрина.

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Атака на Хмельницкую область 09.07.2025

Чиновник отметил, что в результате ночной атаки России есть повреждения крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района.

По состоянию на сейчас информации о пострадавших не поступало. По сбиванию вражеских целей председатель ОВА обещал позже.

Заметим, ночью Воздушные силы сообщали о вражеских беспилотниках и ракетах в Хмельницкой области.

К слову, Волынская область подверглась массированной атаке. В воздушном пространстве находились около 50 российских беспилотников и 5 ракет.