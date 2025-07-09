Які наслідки російської атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Сергія Тюріна.

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Атака на Хмельниччину 09.07.2025

Посадовець зазначив, що внаслідок нічної атаки Росії є пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району.

Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило. Щодо збиття ворожих цілей голова ОВА обіцяв згодом.

Зауважимо, уночі Повітряні сили повідомляли про ворожі безпілотники й ракети у Хмельницькій області.

До слова, Волинська область зазнала масованої атаки. У повітряному просторі перебували близько 50 російських безпілотників і 5 ракет.