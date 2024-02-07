Постоянный секретарь Военного министерства обороны Эстонии Кусти Салм дал интервью 24 Каналу. В нем он высказался относительно оказания помощи нашему государству.

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Какие приоритеты у Эстонии

Канцлер Минобороны Эстонии отметил, что Таллинн не придумывает новых приоритетов.

Мы на 100% стараемся придерживаться тех приоритетов, которые определили наши военные. Итак, в течение 2 лет это все почти было тем же, в частности артиллерия, боеприпасы, ПВО, бронетехника,

– объяснил он.

Кусти Салм добавил, что все это было приоритетом его государства с самого начала вторжения России в Украину. Также он отметил, что Эстония активировала свои международные усилия.

Канцлер Минобороны Эстонии напомнил о принятой в конце 2022 года "Таллиннской декларации", в рамках которой эстонцы передали украинцам много своих артиллерийских орудий.

И это был первый раз, когда анонсировали танки. Это было усилие нашего министра обороны (речь идет о Ханно Певкуре – 24 Канал),

– добавил Салм.

К слову, в январе 2023 года 9 стран Европы на уровне министерств обороны приняли "Таллиннскую декларацию", в которой есть обязательства по дальнейшей военной помощи Украине на фоне полномасштабного российского вторжения. В документе сказано, что новый уровень поддержки требует предоставления нашему государству танков, ПВО, ПРО и высокоточного оружия, что позволяет наносить целенаправленные удары по логистическим и командным узлам россиян на временно оккупированных территориях.

Также он напомнил об инициативе "Один миллион", которая стартовала весной 2023. По его словам, все внимание к наращиванию ОПК было запущено усилиями Эстонии. Сейчас Таллинн работает над подотчетностью этой инициативы, потому что она не имела успеха.

Канцлер Минобороны Эстонии призвал ЕС действовать решительно и выделять больше ресурсов, ведь сейчас самое ужасное и самое серьезное время в европейской истории за последние 70 лет. Он отметил, что Европа не может себе позволить проиграть развязанную Россией войну.

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