Пандемия коронавируса дала украинцам понять одно – лучше рассчитывать на самого себя. Ведь когда вводится карантин и ограничения в работе – деньги взять негде, а государство не в состоянии в этом достаточно помочь. Соответственно, и приоритеты меняются. Прежде всего начинает волновать нехватка денег, а потом уже все остальное.

Какие проблемы украинцы назвали главными за июнь 2020 года – узнавали в Info Sapiens.

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41,8% украинцев назвали нехватку денег их главной проблемой в июне. Нехватка средств впервые за 6 лет вышла на первую строчку проблем украинцев. На второй строчке переживаний украинцев война на Донбассе – 39,7%.



На первой строчке – нехватка денег, на второй – война на Донбассе / Скриншот

Меньше стала волновать коррупция и взяточничество чиновников: 32,9% – 36,9%.

Еще меньшее количество людей интересует инфляция, рост цен и нестабильный курс гривны – 32,5%. Выросли переживания украинцев по безработице: 28,7% - 20,8%. Наркоманией и алкоголизмом серьезно озабочены лишь 6,5% украинцев.



Возросли переживания украинцев по безработице / Скриншот

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