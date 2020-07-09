Пандемія коронавірусу дала українцям зрозуміти одне – найкраще розраховувати на самого себе. Адже коли вводиться карантин і обмеження в роботі – гроші взяти ніде, а держава не взмозі в цьому достатньо допомогти. Відповідно, і пріоритети у багатьох змінюються. Передовсім починає хвилювати нестача грошей, а вже потім – все інше.

Які проблеми українці назвали головними за червень 2020 року – дізнавалися в Info Sapiens.

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41,8% українців назвали нестачу грошей їхньою головною проблемою у червні. Брак коштів вперше за 6 років вийшов на першу сходинку проблем українців. На другій сходинці переживань українців війна на Донбасі – 39,7%.



На першій сходинці – нестача грошей, на другій – війна на Донбасі / Скриншот

Менше почала хвилювати корупція і хабарництво чиновників: 32,9% – 36,9%.

Ще меншу кількість людей цікавить інфляція, ріст цін і нестабільний курс гривні – 32,5%. Зросли переживання українців щодо безробіття: 28,7% – 20,8%. Наркоманією та алкоголізмом серйозно переймаються лише 6,5% українців.



Зросли переживання українців щодо безробіття​ / Скриншот

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