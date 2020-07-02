Наприкінці квітня було 20,5% заможних українців. Зараз ця цифра значно зменшилась – їх 12%. Однак шокує інша цифра – кожен 10 українець страждає від нестачі грошей на їжу.

Такі результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Вони проводили його з 25 травня по 4 червня 2020 року.

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В інституті пояснили, що під визначенням "заможні верстви населення" мають на увазі тих людей, які можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі, як телевізор чи холодильник. У квітні таких людей було 20,5%, у червні – 12%.

Люди, які перебувають на "рівні абсолютної бідності" – ті, яким не вистачає грошей на їжу. На жаль, таких людей в Україні 11,5% – тобто кожен десятий.

Підсумовуючи результати опитування, в інституті зазначили, що приблизно за 2 місяці карантину суттєво знизився добробут населення. Однак зазначили, що "принаймні поки що немає переходу до абсолютної бідності".



Опитування КМІС / Фото КМІС

Соціологи відзначають і людей з середнім рівнем добробуту – їх побільшало. Такі люди можуть дещо відкладати кошти, але не можуть дозволити покупку таких речей, як телевізор чи холодильник. Таких людей є з 30% до 36%. Людей із низьким рівнем добробуту – орієнтовно з 34% по 37%. Таким людям вистачає грошей на їжу, але купувати одяг їм уже важко.

Яка причина бідності населення

В інституті припустили, що причиною падіння добробуту міг стати саме карантин, який ввели з середини березня в Україні. Такі обмеження вплинули на зайнятість населення і їх доходи.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 4 тисячі осіб від 18 років.