В конце апреля было 20,5% состоятельных украинцев. Сейчас эта цифра значительно уменьшилась – их 12%. Однако шокирует другая цифра – каждый 10 украинец страдает от недостатка денег на еду.

Такие результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии. Они проводили его с 25 мая по 4 июня 2020 года.

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В институте объяснили, что под понятием "состоятельные слои населения" имеют в виду тех людей, которые могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник. В апреле таких людей было 20,5%, в июне – 12%.

Люди, которые находятся на "уровне абсолютной бедности" – те, которым не хватает денег на еду. К сожалению, таких людей в Украине 11,5% – то есть каждый десятый.

Подводя итоги опроса, в институте отметили, что примерно за 2 месяца карантина существенно снизилось благосостояние населения. Однако отметили, что "по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности".



Опрос КМИС / Фото КМИС

Социологи отмечают и людей со средним уровнем благосостояния – их больше. Такие люди могут немного откладывать средства, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник. Таких людей от 30% до 36%. Людей с низким уровнем благосостояния – ориентировочно от 34% до 37%. Таким людям хватает денег на еду, но покупать одежду им уже тяжело.

Какая причина бедности населения

В институте предположили, что причиной падения благосостояния мог стать именно карантин, который ввели с середины марта в Украине. Такие ограничения повлияли на занятость населения и их доходы.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 4000 человек старше 18 лет.