У випуску програми "Вєсті.UA" за 8 липня – ось вже понад рік як майже без упину крутиться коло зашкварів імені Зеленського. Цього разу стрілка зупинилася на секторі "забув задекларувати статки". Олександр Дубінеску знову наговорив дурниць. У своєму телеграм-каналі він звернувся до журналістки з фразою "Хотите, чтобы я вас трусами по лицу отшлепал? Я могу!"

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Тепер у міністерство можна потрапити завдяки вдалому гороскопу. Які проблеми українці назвали головними у червні 2020: опитування.