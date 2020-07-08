В выпуске программы "Вести.UA" за 8 июля – вот уже более года как почти безостановочно крутится круг зашкваров имени Зеленского. На этот раз стрелка остановилась на секторе "забыл задекларировать доходы". Александр Дубинеску снова наговорил глупостей. В своем телеграмм-канале он обратился к журналистке с фразой "Хотите, чтобы я вас трусами по лицу отшлепал? Я могу!"

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Тепер у міністерство можна потрапити завдяки вдалому гороскопу. Які проблеми українці назвали переважаючими у червні 2020: опитування.