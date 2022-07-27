Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, оккупанты действительно несут большие потери как в живой силе, так и в технике.
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"Ломового железа у них еще много"
Однако, подчеркнул Черник, не стоит недооценивать боеспособность врага.
Мы не имеем права впасть в две смертельные иллюзии: что победа будет вот-вот и что противник исчерпал свои ресурсы,
– подчеркнул он.
По словам военного эксперта, в России действительно заканчиваются качественные ракеты.
"Но ломового железа – танков и артиллерии, которая может уничтожать и убивать – у них еще много. И так похоже, что московский империализм не собирается сдаваться", – сказал он.
Какие запасы ракет имеют россияне
Черник напомнил, что противник модифицировал старые советские зенитно-ракетные комплексы С-300. Ракеты, предназначенные для борьбы с самолетами в воздухе, россияне используют для ударов по наземным целям в украинских городах. Это может означать, что таких ракет у врага еще много.
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Российские запасы не ограничиваются ракетами С-300.
Какие ракеты производит россия
"К большому сожалению, линейка авиационных ракет у них довольно длинная", – отметил военный эксперт.
Он пояснил, что сейчас россияне делают ставку на ракеты среднего класса: Х-31 с дальностью поражения до 160 км и Х-59 с радиусом действия до 280 км.
"Россия уже поставила производство этих ракет на конвейер", – сказал Черник.
Также, по его словам, у россиян достаточно старых ракет класса X-22.
Это невероятно страшное оружие, имеющее боевой элемент 960 килограммов. Он вызывает ужасные разрушения. К сожалению, это оружие они и дальше будут применять,
– добавил военный эксперт.
Что следует делать ВСУ
Черник отметил, что хорошая новость состоит в том, что охватить большие радиусы поражения для россиян все труднее.
"Но в среднем и ближнем радиусе у них еще много этого страшного лома", – подчеркнул он.
Военный эксперт добавил, что для ВСУ важно и дальше точечно бить по объектам военной инфраструктуры и складам оккупантов.
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Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- Утром 27 июля враг в очередной раз обстрелял Николаев. Оккупанты ударили ракетами С-300 по объектам критической инфраструктуры.
- россияне также ударили по Харькову. Враг нанес удары по Индустриальному и Новобаварскому районам города.
- По прогнозам военного эксперта, главного редактора Defense Express Олега Каткова, враг будет увеличивать количество обстрелов ракетами Х-22, поскольку имеет значительные запасы таких ракет.