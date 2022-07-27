Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, окупанти справді зазнають великих втрат як у живій силі, так і у техніці.
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"Ломового заліза у них ще багато "
Однак, наголосив Черник, не варто недооцінювати боєздатність ворога.
Ми не маємо права впасти у дві смертельні ілюзії: що перемога буде ось-ось і що противник вичерпав свої ресурси,
– наголосив він.
За словами військового експерта, у росії справді закінчуються якісні ракети.
"Але ломового заліза – танків і артилерії, яка може нищити та вбивати – у них ще багато. І так виглядає, що московський імперіалізм не збирається здаватися", – сказав він.
Які запаси ракет мають росіяни
Черник нагадав, що противник модифікував старі радянські зенітно-ракетні комплекси С-300. Ракети, призначені для боротьби з літаками в повітрі, росіяни використовують для ударів по наземним цілям в українських містах. Це може означати, що таких ракет у ворога ще багато.
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Російські запаси не обмежуються ракетами С-300.
Які ракети виробляє росія
"На превеликий жаль, лінійка авіаційних ракет у них доволі довга", – зазначив військовий експерт.
Він пояснив, що зараз росіяни роблять ставку на ракети середнього класу: Х-31 з дальністю ураження до 160 кілометрів та Х-59 з радіусом дії до 280 кілометрів.
"росія вже поставила виробництво цих ракет на конвеєр", – сказав Черник.
Також, за його словами, у росіян достатньо старих ракет класу X-22.
Це неймовірно страшна зброя, яка має бойовий елемент 960 кілограмів. Він викликає страшні руйнування. На жаль, цю зброю вони і надалі будуть застосовувати,
– додав військовий експерт.
Що варто робити ЗСУ
Черник зазначив, що хороша новина полягає у тому, що охопити великі радіуси ураження для росіян все важче.
"Але в середньому і ближньому радіусі у них ще багато цього страшного брухту", – наголосив він.
Військовий експерт додав, що для ЗСУ важливо і надалі точково бити по об'єктах військової інфраструктури та складах окупантів.
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Ракетні обстріли України: останні новини
- Вранці 27 липня ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Окупанти вдарили ракетами С-300 по об'єктах критичної інфраструктури.
- росіяни також вдарили по Харкову. Ворог завдав ударів по Індустріальному та Новобаварському районах міста.
- За прогнозами військового експерта, головного редактора Defense Express Олега Каткова, ворог буде збільшувати кількість обстрілів ракетами Х-22, оскільки має значні запаси таких ракет.