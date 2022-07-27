Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, окупанти справді зазнають великих втрат як у живій силі, так і у техніці.

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"Ломового заліза у них ще багато "

Однак, наголосив Черник, не варто недооцінювати боєздатність ворога.

Ми не маємо права впасти у дві смертельні ілюзії: що перемога буде ось-ось і що противник вичерпав свої ресурси,

– наголосив він.

За словами військового експерта, у росії справді закінчуються якісні ракети.

"Але ломового заліза – танків і артилерії, яка може нищити та вбивати – у них ще багато. І так виглядає, що московський імперіалізм не збирається здаватися", – сказав він.

Які запаси ракет мають росіяни

Черник нагадав, що противник модифікував старі радянські зенітно-ракетні комплекси С-300. Ракети, призначені для боротьби з літаками в повітрі, росіяни використовують для ударів по наземним цілям в українських містах. Це може означати, що таких ракет у ворога ще багато.

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Російські запаси не обмежуються ракетами С-300.

Які ракети виробляє росія

"На превеликий жаль, лінійка авіаційних ракет у них доволі довга", – зазначив військовий експерт.

Він пояснив, що зараз росіяни роблять ставку на ракети середнього класу: Х-31 з дальністю ураження до 160 кілометрів та Х-59 з радіусом дії до 280 кілометрів.

"росія вже поставила виробництво цих ракет на конвеєр", – сказав Черник.

Також, за його словами, у росіян достатньо старих ракет класу X-22.

Це неймовірно страшна зброя, яка має бойовий елемент 960 кілограмів. Він викликає страшні руйнування. На жаль, цю зброю вони і надалі будуть застосовувати,

– додав військовий експерт.

Що варто робити ЗСУ

Черник зазначив, що хороша новина полягає у тому, що охопити великі радіуси ураження для росіян все важче.

"Але в середньому і ближньому радіусі у них ще багато цього страшного брухту", – наголосив він.

Військовий експерт додав, що для ЗСУ важливо і надалі точково бити по об'єктах військової інфраструктури та складах окупантів.

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