Про це в ефірі 24 каналу розказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, серед тих ракет, які росіяни використовують для терору українського населення, взагалі немає високоточних, навіть якщо декларуються як такі.

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Вони влучають з таким розльотом, який не дозволяє говорити про них як про вибіркову зброю в ідеології сучасного високоточного озброєння,

– пояснив експерт.

До прикладу, до високоточної зброї нібито відносяться радянські крилаті ракети Х-101 і Х-555. За різними оцінками, їх на озброєнні росії небагато, тому що це – зброя, яку російському ВПК неможливо виготовити у достатній кількості. Відтак, їхня кількість в активному використанні помітно зменшилася. Але, на жаль, це не означає, що обстріли завершуються.

Окрім іншого, росія часто використовує ракети типу Х-22, які, за словами Каткова, ще пам'ятають хрущова. Ці розроблені у 60-х роках та модернізовані трохи пізніше ракети навіть були зняті з озброєння армії росії, однак їх повернули.

Важливо, що навіть за номенклатурою допустиме відхилення від точки прицілення для ракет Х-22 – це сотні метрів. Потрібно розуміти, що коли росіяни використовують цю зброю, ціллю для них є не конкретний об'єкт, а цілий населений пункт. Знати, куди точно вцілить ракета – практично неможливо. При цьому окупанти починають застосовувати ракети Х-22 все частіше.

"Кількість обстрілів ракетами Х-22, на мій погляд, буде збільшуватися, бо в них значні запаси цих ракет. Які саме, скільки їх – 100, 200, 1000 чи 2000 – ми не знаємо, бо це ракети, які були виготовлені в радянському союзі, і оцінити навіть приблизну кількість доволі складно", – вважає експерт.

Він додав, що складності додає ще й те, що перед запуском Х-22 проходять ремонт, адже десятки років вони зберігалися в очікуванні утилізації.

Чи можна збивати Х-22

Протидія ракетам Х-22 – це також складне питання. Спершу потрібно зрозуміти механізм їхньої дії:

літак Ту-22 підіймає ракету на висоту 10 кілометрів,

далі вона відчіпляється та підіймається на висоту 22,5 кілометра,

розганяється до 4,7 швидкостей звуку,

на відстані 60 кілометрів до цілі починає пікірувати зі швидкістю приблизно 2 махи,

у момент удару її швидкість становить від 2 до 2,5 швидкостей звуку.

Це – вкрай швидкісна ціль, яку можливо перехопити виключно комплексу, що розташований поблизу місця удару. На траєкторії польоту її збити не можна,

– пояснив Катков.

Оскільки ракети Х-22 належать до класу аеродинамічних цілей, збити їх можливо. Відповідні комплекси є і на озброєнні України – це, до прикладу, С-300 та "Бук". Однак, ймовірність знищення подібних цілей таким комплексом складає 30%.

"Це складна ціль. Навіть наявність цих комплексів не дає гарантії того, що ракета буде перехоплена. З банальної причини – вона створювалася для знищення авіаносних груп США, тобто тих самих авіаносців, які прикриті щільною протиповітряною, протиракетною обороною", – підсумував експерт.

Катков пояснив, чому обстрілів ракетами Х-22, ймовірно буде більше: дивіться відео

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