Об этом на брифинге, организованном агентством "Интерфакс-Украина" рассказали пленные российские разведчики, сообщает 24 канал.
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Кроме 15-й мотострелковой бригады на территорию Украины зашли:
- 385-я артиллерийская бригада,
- 92-я ракетная бригада,
- 21-я отдельная мотострелковая бригада, оснащенная танками, тяжелыми огнеметными системами и зенитно-ракетными комплексами.
Кроме этого заходили роты Спецназа ГРУ, которые дислоцируются в городе Самара,
– отметил один из пленных.
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