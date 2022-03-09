Об этом на брифинге, организованном агентством "Интерфакс-Украина" рассказали пленные российские разведчики, сообщает 24 канал.

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Какие российские войска заходили захватывать Украину

Кроме 15-й мотострелковой бригады на территорию Украины зашли:

385-я артиллерийская бригада,

92-я ракетная бригада,

21-я отдельная мотострелковая бригада, оснащенная танками, тяжелыми огнеметными системами и зенитно-ракетными комплексами.

Кроме этого заходили роты Спецназа ГРУ, которые дислоцируются в городе Самара,

– отметил один из пленных.

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