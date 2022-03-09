Про деякі із них на брифінгу, організованому агенством "Інтерфакс-Україна", розповіли полонені російські розвідники, повідомляє 24 канал.

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Окрім 15-ї мотострілецької бригади на територію України зайшли:

385-та артилерійська бригада,

92-га ракетна бригада,

21-ша окрема мотострілецька бригада, оснащена танками, важкі вогнеметні системи та зенітно-ракетні комплекси.

Окрім цього заходили роти Спецназу ГРУ, які дислокуються в місті Самара,

– зазначив один із полонених.

До теми: інтерв'ю ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна

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