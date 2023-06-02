Только F-16 будет мало

При этом министр обороны описал конструкцию, по которой британцы уже вроде бы готовы учить наших летчиков на Eurofighter, а со шведами идут переговоры по подготовке на JAS 39 Gripen. Ситуация настолько интересна, что ее следует рассмотреть отдельно.

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Как только стало известно о политическом решении по F-16 для Украины, от отдельных спикеров сразу пошли полуофициальные и неоправданно оптимистичные комментарии о том, что "передача этих самолетов поможет выиграть войну". Впоследствии тональность стала как-то более умеренной.

Начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов объяснил в одном из интервью, что для превосходства над оккупантами только на одном операционном направлении потребуется четыре эскадрильи на F-16, то есть 48 машин. Это на фоне того, что по самым оптимистичным подсчетам по состоянию на сегодня удастся собрать для Украины около полусотни боеспособных F-16.

Как оказалось, из 40 имеющихся в Голландии самолетов этого типа в летном состоянии всего 24 единицы, а остальные 16 – разве что разбирать на комплектующие. При этом Резников заявил, что нам нужно 120 современных боевых самолетов. Поэтому, похоже, в ход и пошли варианты, которые обсуждались даже публично во время оформления "авиационной коалиции" еще зимой этого года, но по разным причинам в работу до этого момента не пошли.

К примеру, комбинацию "британские Eurofighter + шведские Gripen" для Украины как вполне рабочую прописывали еще в феврале этого года специалисты британского Королевского института оборонных исследований (RUSI). Схема должна была выглядеть так: сначала британцы дают нам истребители Eurofighter в первой модификации Tranche 1 именно под задачи ПВО, которые могут "всего лишь" запускать ракеты "воздух-воздух" AIM-120D с дальностью стрельбы до 180 километров. Этого действительно вполне достаточно, чтобы сбивать перья россиянам на любых дистанциях. Дальше уже шведы должны были дать некоторое количество JAS 39 Gripen.

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Комбинаторика заключалась в том, что если для обслуживания Eurofighter на наших аэродромах нужны специалисты от BAE Systems, видите ли очень сложный самолет, то в случае с JAS 39 Gripen картина кардинально противоположна. Этот истребитель создавался именно для обслуживания в полевых условиях.

Схема была рабочей, но в работу не пошла, судя по всему именно потому, что тогда для нашей стороны был приоритетен именно F-16, о чем в одном из выступлений говорил Бен Уоллес. Теперь, похоже, в работу пойдет, о чем намекает новость о заходе в Украину той же BAE Systems.

У Великобритании и Италии есть положительные решения

Швеция пока декларирует, что нет "лишних" самолетов Gripen для передачи Украине, потому что у шведских ВВС "всего только" 96 таких самолетов. Реальный интерес шведов в контексте "авиационной коалиции" для Украины может выглядеть в такой последовательности:

у шведских ВВС нет "лишних" самолетов;

ну а у корпорации Saab давно не было новых заказчиков на истребители.

В уравнении по Eurofighter есть еще один не раскрытый элемент – это вообще-то Италия. Она также является участником коллективной программы по производству этих самолетов и имеет (будто бы) лучшие мощности среди всех стран НАТО по подготовке летчиков на этот тип истребителей. Вероятно, именно о Eurofighter говорилось, когда Владимир Зеленский посещал Италию.

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Если Швеция еще колеблется по Gripen, то, по меньшей мере, Италия и Великобритания имеют положительное решение по Eurofighter. Однако это решение еще предстоит озвучить официально, а дальше возникает вопрос по срокам.

Германия как обычно

Инертность Германии в вопросе боевых самолетов можно как минимум понять, хотя она может тормозить общее решение по Eurofighter для Украины. Там мог, как минимум, повредить пассионарный наскок еще посла Андрея Мельника в твиттере на Олафа Шольца с требованием дать ударные самолеты Tornado. Даже дерзость, как ресурс, нужно тратить на что-то адекватное, а техническое состояние немецких Tornado действительно такое, что там уже на иглы пора резать эти самолеты.

Почти весь парк своих Tornado немцы поставили на капитальный ремонт только для того, чтобы хотя бы на бумаге иметь носители тактического ядерного оружия в рамках обязательств НАТО, пока не будут поставлены американские F-35. Там горизонт планирования – максимум до 2030 года.

Это при том, что у Германии были исправные Eurofighter на хранении, чтобы в 2022 году по меньшей мере три таких самолета продать Австрии (у которой всего 15 истребителей, поэтому больше и не нужно). На этом фоне интересно, чем завершится история с предложениями Чехии поставлять нам то перспективные L-259, то давно серийные L-159 в роли легких штурмовиков и "летучих парт" для ВСУ. Чтобы готовить лётчиков на новейшие самолеты, старых L-39C может быть уже недостаточно.

Да, это может показаться разочарованием, когда на пути к современной авиации для ВСУ и "закрытого неба" вместо спринта придется бежать марафон. Однако здесь именно та ситуация, когда в экстренном режиме приходится наверстывать отставание последних лет 30.

Впервые о необходимости перехода нашей авиации и ПВО на самолеты F-16 или Eurofighter и о необходимости ЗРК Patriot в отечественной профильной литературе речь шла еще в начале 2000-х годов. Это было настолько "старорежимное" время, что тогда, например, писали не Eurofighter, а EF 2000. Почему так получилось, каждый может сам найти свой ответ.