В разговоре с 24 Каналом бывший высокопоставленный чиновник разведки США Норман Рул оценил, удалось ли российской армии достичь целей, которые диктатор поставил в 2024 году.

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Есть ли риск, что Россия может выиграть войну

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника разведки США, Россия сейчас не выиграет эту войну. Ведь прежде всего целями Кремля была ликвидация украинского руководства, захват Киева и господство на украинской территории.

Ничего из этого не достигнуто,

– подчеркнул Норман Рул.

Россиянам удается оккупировать новые украинской территории, но их "успехи" измеряются километрами – это просто мизерные достижения для страны с такой силой как Россия.

Такие "победы" демонстрируют слабость России,

– сказал экс-чиновник разведки США.

К тому же Россия кое-где перешла в оборону, установила километры мин и использовала свою артиллерию, чтобы усложнить контратаки Вооруженным Силам. Поэтому оборонительная позиция российской армии на определенных направлениях будет прочной. Соответственно Украине будет трудно противостоять. Впрочем, Норман Рул отметил, что Россия не выиграет эту войну.

К слову, издание Politico назвало российского президента Владимира Путина одним из главных неудачников 2024 года. Этот год стал катастрофическим для режима кремлевского диктатора из-за неудач в Украине и потери влияния в Сирии.