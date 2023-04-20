В среду, 19 апреля, одно из авторитетных американских изданий опубликовало материал, в котором говорится о вебсайтах, которые не боятся использовать технологии искусственного интеллекта (AI). Важно, что в списке есть сайт нашего издания – 24 Канала.

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Какие мировые СМИ уже используют AI

Как отметили в The Washington Post, в большинстве своем AI в своей работе используют СМИ, развлекательные порталы, сервисы по разработке программного обеспечения, медицины и созданию контента.

Собственно, категория "Новости и медиа" занимает третье место по всему перечню. В исследовании можно увидеть на передовых местах рейтинга сайты таких мировых изданий, как:

nytimes.com (New York Times);

latimes.com (Los Angeles Times);

theguardian.com (The Guardian);

forbes.com (Forbes);

huffpost.com (HuffPost).

Не может не радовать, что рядом с такими гигантами медийного рынка есть украинские СМИ. В частности, 24 Канал.

Обратите внимание! Ни для кого не секрет, что распространение в использовании искусственного интеллекта как среди привычных людей, так и крупных компаний, связано с совершенствованием работы тем типом искусственного интеллекта, отвечающего за обработку естественного языка (NLP). Собственно, это главная функция такой программы как, скажем, ChatGPT.

Заменят ли работы людей