У середу, 19 квітня, одне з авторитетних американських видань опублікувало матеріал, у якому йдеться про вебсайти, що не бояться використовувати технології штучного інтелекту (ШІ). Важливо, що у переліку є сайт нашого видання – 24 Каналу.

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Які світові ЗМІ уже використовують ШІ

Як зазначили в The Washington Post, загалом здебільшого ШІ у своїй роботі використовують ЗМІ, розважальні портали, сервіси з розробки програмного забезпечення, медицини та створення контенту.

Власне, категорія "Новини та медіа" посідає третє місце серед усього переліку. В дослідженні можна помітити на передових місцях рейтингу сайти таких світових видань, як:

nytimes.com (New York Times);

latimes.com (Los Angeles Times);

theguardian.com (The Guardian);

forbes.com (Forbes);

huffpost.com (HuffPost).

Не може не тішити, що поруч з такими гігантами медійного ринку є українські ЗМІ. Зокрема, 24 Канал.

Зверніть увагу! Ні для кого не секрет, що поширення у використанні штучного інтелекту як і серед звичних людей, так і великих компаній, пов'язане з вдосконаленням роботи тим типом штучного інтелекту, що відповідає за обробку природної мови (NLP). Власне, це головна функція такої програми як, скажімо, ChatGPT.

Чи замінять роботи людей