Украина ведет переговоры со странами о признании украинских бумажных COVID-сертификатов. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Какие страны могут признать украинские бумажные сертификаты

Глава МИД рассказал, что цифровой COVID-сертификат с июля будут признавать органы власти стран Евросоюза. Но в МИД "не хотят ждать вплоть до июля".

Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение,

– заявил Кулеба.

Кстати, бумажный сертификат о вакцинации Кабмин утвердил в 2020 году. Он соответствует международным стандартам.

Глава МИД пояснил, что когда человек делает вакцинацию, то может попросить, чтобы ему оформили этот документ. Он добавил, что процедуру этого сертификата утвердили.

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