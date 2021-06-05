Україна ще веде переговори з країнами щодо визнання українських паперових COVID-сертифікатів. Про це розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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Які країни можуть визнати українські паперові сертифікати

Глава МЗС розповів, що цифровий COVID-сертифікат з липня будуть визнавати органи влади країн Євросоюзу. Але у МЗС "не хочуть чекати аж до липня".

Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду,

– заявив Кулеба.

До речі, паперовий сертифікат про вакцинацію Кабмін затвердив у 2020 році. Він відповідає міжнародним стандартам.

Глава МЗС пояснив, що коли людина робить вакцинацію, то може попросити, щоб їй оформили цей документ. Він додав, що процедуру цього сертифікату затвердили.

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