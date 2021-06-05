Україна ще веде переговори з країнами щодо визнання українських паперових COVID-сертифікатів. Про це розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.
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Які країни можуть визнати українські паперові сертифікати
Глава МЗС розповів, що цифровий COVID-сертифікат з липня будуть визнавати органи влади країн Євросоюзу. Але у МЗС "не хочуть чекати аж до липня".
Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду,
– заявив Кулеба.
До речі, паперовий сертифікат про вакцинацію Кабмін затвердив у 2020 році. Він відповідає міжнародним стандартам.
Глава МЗС пояснив, що коли людина робить вакцинацію, то може попросити, щоб їй оформили цей документ. Він додав, що процедуру цього сертифікату затвердили.
Коротко про паспорти вакцинації в Україні
- 20 травня Україна та Євросоюз досягли політичної згоди щодо можливості взаємного визнання "паспортів вакцинації".
- Україна має запустити паспорти вакцинації з 1 липня.
- Глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що основна проблема запровадження COVID-паспортів – низькі темпи вакцинації.
- Станом на 3 червня Україна та Грузія попередньо домовилися про взаємне визнання документів, які засвідчують щеплення від коронавірусу. Це має максимально спростити перетин кордону громадянами обох країн.