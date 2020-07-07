Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли свои границы для туристов, или ввели немало ограничений. В Министерстве иностранных дел Украины разработали интерактивную карту, которая показывает требования для путешествующих украинцев в эти страны.

Интерактивная карта для путешественников доступна по ссылке tripadvisor.mfa.gov.ua. На ней можно выбрать интересующую страну и узнать условия въезда в нее.

Напомним Для украинцев пока открыты 23 страны мира, но не в ЕС: перечень

Какие страны больше всего интересуют украинцев

За две недели работы интерактивной карты, в МИД составили список из топ-3 стран, которые вызвали наибольшую заинтересованность путешественников. Их озвучил глава министерства Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал.

На первом месте оказалась Венгрия. Министр это объясняет тем, что через Венгрию действует эффективный транзит для украинских граждан. И наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем.

Второе место у Турции. Эта страна традиционно пользуется популярностью среди украинских туристов.

На третьем месте оказалась Франция.

Далее идут другие страны: Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет и Беларусь.

Стоит напомнить, что по состоянию на 7 июля страны Евросоюза не открыли границы для украинских туристов. Есть только восемь категорий граждан Украины, которые могут въехать в ЕС.