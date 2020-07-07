Через пандемію коронавірусу багато країн закрили свої кордони для туристів, або ввели чимало обмежень. В Міністерстві закордонних справ України розробили інтерактивну карту, яка показує вимоги для подорожуючих українців у ці країни.

Інтерактивна карта для подорожуючих доступна за посиланням tripadvisor.mfa.gov.ua. На ній можна обрати країну, яка цікавить, та дізнатися умови в'їзду до неї.

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Які країни найбільше цікавлять українців

За два тижні роботи інтерактивної карти, в МЗС скали список із топ-3 країн, які викликали найбільшу зацікавленість мандрівників. Їх озвучив очільник міністерства Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.

На першому місці опинилася Угорщина. Міністр це пояснює тим, що через Угорщину діє ефективний транзит для українських громадян. І наші співвітчизники вивчають можливість в'їзду на територію ЄС автомобілем.

Друге місце в Туреччини. Ця країна традиційно користується популярністю серед українських туристів.

На третьому місці опинилася Франція.

Далі йдуть інші країни: Польща, Сербія, Німеччина, Росія, Іспанія, Греція, Італія, Хорватія, Румунія, Єгипет та Білорусь.

Варто нагадати, що станом на 7 липня країни Євросоюзу не відкрили кордони для українських туристів. Є лише вісім категорій громадян України, які можуть в'їхати в ЄС.