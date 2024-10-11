Речь идет о приглашении, обсуждения членства и собственно ратификации этого вопроса. Об этом 24 Каналу рассказал проректор УКУ, политолог Дмитрий Шеренговский, заметив, что только тогда происходит непосредственное вступление.

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Какие препятствия стоят на пути Украины в НАТО

Политолог пояснил, что вопрос приглашения Украины в НАТО – это исключительно политическое решение, которое должны принять все страны-члены блока. Генсек выносит его на повестку дня и дальше происходят переговоры. Сколько они продлятся – неизвестно.

В случае со Швецией и Финляндией вообще были формальные переговоры, которые длились один день. Но в отношении Украины, членство в НАТО каким-то образом может быть привязано к процессу европейской интеграции.

Я не говорю, что вступление в НАТО будет только после вступления в ЕС. Но как-то это будет привязано к вопросам европейской интеграции, к изменениям, к реформам. Это не быстрый процесс,

– предположил Дмитрий Шеренговский.

В конце концов состоится парафирование соглашения, то есть процесс предварительного подписания уполномоченными лицами документа.

Опять-таки, если взять последний опыт Швеции и Финляндии, даже упирание одной страны, и не обязательно в вопросах, связанных со вступлением в НАТО, может затормозить процесс. В свою очередь, Украину такой сценарий может ждать со Словакией и Венгрией.

"Прежде всего надо убедить "тяжеловесов". Германия одна из тех стран, которая тормозит вопрос даже политического приглашения. Встреча с Шольцом в формате "Рамштайн" (которую с 12 октября перенесли на неопределенный срок – 24 Канал) должна была быть одной из точек, где мы должны были убедить немцев и американцев, но этот вопрос остается очень тяжелым и неоднозначным. Придется приложить еще немало усилий", – резюмировал проректор УКУ.

Отметим, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что позиция словацкого премьера Роберта Фицо, который выступает против вступления Украины в НАТО, не является критическим препятствием. Главная проблема для Украины –отсутствия четкой поддержки со стороны США.