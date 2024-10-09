Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что некоторые представители стран НАТО спекулируют своим членством. Их цель – получение большей выгоды для себя лично и для своих государств.

К теме Харрис спросили о перспективах вступления Украины в НАТО: что она ответила

Фицо получит очередной "пирожок"

Премьер Словакии неоднократно делал громкие заявления относительно войны в Украине и высказывал свое отношение к России. На его позицию, в частности относительно членства нашей страны в НАТО, считает Клочок, нужно обращать внимание, а также работать с этим. Однако важнейшее направление работы Украины – с США.

Заявления Роберта Фицо – не самая большая проблема для Украины на пути в НАТО. Значительно большей проблемой сегодня является Вашингтон,

– заметил он.

Потому что, по его мнению, ни Дональд Трамп, который претендует стать президентом США, ни действующий президент Джозеф Байден, ни Камала Харрис – кандидат на выборах от демократов, ни разу не сказали, что готовы к тому, чтобы Украина немедленно вступила в Североатлантический альянс.

Если удастся гипотетически убедить Байдена, чтобы он в ближайшее время сделал заявление о том, что поддерживает вступление Украины в НАТО, тогда бы ситуация выглядела по другому. Конечно, он в то время, к сожалению, уже не будет президентом, однако Харрис или Трамп, в случае победы в выборах, должны были обеспечить членство Киева в Альянсе.

К теме. Роберт Фицо заявил, что пока остается премьер-министром Словакии, будет блокировать вступление Украины в НАТО. Мол, он будет вести депутатов, которых контролирует как глава партии, к тому, чтобы они "никогда не соглашались" на членство Киева в Альянсе.

Фицо же получит очередной "пирожок" из бюджета Европейского Союза – дотацию экономики Словакии,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В то же время страны-члены Альянса в любом случае найдут, по его словам, платформу для достижения компромиссных решений относительно членства Украины в НАТО. Самое важное, чтобы это согласовали в Вашингтоне.

Атаки по оккупированному Крыму, удары по территории России – это наш аргумент в разговоре с западными партнерами – не только с США, но и со Словакией. Мы демонстрируем, что можем это делать и будем продолжать это, и нам не будут указывать, что делать,

– уверен Валерий Клочок.

К слову, глава Общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж, считает, что активизация Фицо может быть связана с визитом нового генсека НАТО Марка Рютте в Украину и постановкой вопроса вступления Киева в Североатлантический альянс. Премьер Словакии в этой ситуации пытается выторговать более выгодную позицию для своей страны и получить впоследствии финансовую поддержку.