Фицо пытается спекулировать на этой теме, чтобы потом якобы позволить НАТО принять Украину. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж, отметив, что премьер Словакии ведет определенные торги.

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Что означают заявления Фицо об Украине в НАТО

По мнению председателя Общественной лиги, заявления Фицо могут быть связаны со вспышкой внимания к вступлению Украины в НАТО. Новый генсек Альянса Марк Рютте на третий день своего пребывания в должности совершил первый официальный визит в Украину, что также стало серьезным жестом со стороны НАТО.

На встрече обсуждали различные варианты вступления Украины в НАТО. Ожидают, что возможно от Джо Байдена что-то прозвучит. Хоть он и покидает скоро свой срок, он может стать человеком, который настаивал на приглашении Украины в Альянс.

Поэтому премьер Словакии, чтобы не потерять свою позицию, заранее делает подобные заявления. Его слова являются спекуляциями на этом вопросе, чтобы потом получать финансовую поддержку, например, от Европейского Союза или других стран за свое будущее "разрешение" Украине приобрести членство в НАТО,

– отметил Джердж.

Таким образом Фицо хочет выторговать для себя выгодную позицию.

Заметьте! Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов отметил, что Словакия зависима от европейских дотаций и членство в блоке предоставляет многочисленные преимущества. Поэтому Фицо скоро может и изменить свою риторику.

Напомним, что Фицо также раскритиковал евродепутатов за призывы позволить Украине бить по России. Он предложил направить ракету на Брюссель, чтобы там поняли последствия таких действий.