Он не настолько идет ва-банк, как это делает премьер Венгрии Виктор Орбан. Да и, как отметил 24 Канала политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, правом вето Фицо особо не размахивает.

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Как меняется риторика Фицо

На днях словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет на должности. Формально политик имеет право выступать против членства Украины в военно-политическом блоке. Но ведь гарантии безопасности Североатлантического альянса более чем на 70% состоят из ядерного зонтика, денег и оружия Соединенных Штатов.

Если Великобритания, Германия, Франция и США примут решение о вступлении Украины в НАТО, то Фицо, конечно, поспорит. Однако его достаточно быстро поставят на место, потому что Словакия зависима от европейских дотаций и понимает, что членство в Альянсе дает огромное количество преимуществ.

Поэтому они особо не будут играть с огнем. Фицо так говорит, потому что представляет, что эта история не близкой перспективы. Мол, "скажу сейчас такое, а пройдет время и ситуация изменится – изменится и мое мнение". И получается, что не переобулся, а эволюционировал в своем отношении к этому вопросу,

– отметил Максим Несвитайлов.

Важно помнить, что Словакия оказывает гуманитарную помощь Украине и поддерживает украинских беженцев. Словаки имеют интерес в послевоенном восстановлении нашего государства и уже сейчас помогают в разминировании.

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То есть страна не стоит в стороне от российско-украинской войны. Но пытается избегать позиционирования в отношении Украины. Также с Россией сильно секторально не усиливает экономическое взаимодействие, как, например, этого хочет Венгрия.

Интересно! Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил, что Фицо сейчас имеет определенные болевые точки, поэтому и ослабил свою позицию. Однако он будет продолжать подыгрывать Кремлю.