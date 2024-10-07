Він не настільки йде ва-банк, як це робить прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Та й, як зазначив 24 Каналу політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, правом вето Фіцо особливо не розмахує.

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Як змінюється риторика Фіцо

Днями словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, допоки буде на посаді. Формально політик має право виступати проти членства України у військово-політичному блоці. Але ж безпекові гарантії Північноатлантичного альянсу на понад 70% складаються з ядерної парасольки, грошей та зброї Сполучених Штатів.

Якщо Велика Британія, Німеччина, Франція та США ухвалять рішення про вступ України в НАТО, то Фіцо, звісно, посперечається. Однак його досить швидко поставлять на місце, бо Словаччина залежна від європейських дотацій і розуміє, що членство в Альянсі дає величезну кількість переваг.

Тому вони особливо не будуть гратися з вогнем. Фіцо так говорить, бо уявляє, що ця історія не близької перспективи. Мовляв, "скажу зараз таке, а пройде час і ситуація зміниться – зміниться і моя думка". І виходить, що не перевзувся, а еволюціонував у своєму ставленні до цього питання,

– зазначив Максим Несвітайлов.

Важливо пам'ятати, що Словаччина надає гуманітарну допомогу Україні й підтримує українських біженців. Словаки мають інтерес у повоєнній відбудові нашої держави й вже зараз допомагають у розмінуванні.

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Тобто країна не стоїть осторонь російсько-української війни. Але намагається уникати позиціонування щодо України. Також з Росією сильно секторально не посилює економічну взаємодію, як, наприклад, цього хоче Угорщина.

Цікаво! Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зазначив, що Фіцо зараз має певні больові точки, тому і послабив свою позиції. Однак він продовжуватиме підігравати Кремлю.