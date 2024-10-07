Накануне словацкий премьер прямо подчеркнул, что будет блокировать вступление Украины в Альянс. Кроме того, он обвинил Запад в продолжении войны и анонсировал визит в Москву.

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Детали встречи Фицо и Шмыгаля

Около 11:00 началась встреча в Ужгороде между Робертом Фицо и Денисом Шмыгалем. Ранее украинский премьер сообщал, что стороны будут обсуждать сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Кроме того, будут затронуты такие вопросы, как украинский план мира, поддержка членства Украины в ЕС, разминирование территорий, развитие страны.

Во время встречи Фицо заявил, что при необходимости Словакия готова предоставить Украине электроэнергию. Также он высказался относительно будущего членства нашей страны в ЕС и НАТО.

По словам политика, Братислава не будет создавать препятствия на пути Украины в ЕС. Однако, он предупредил, что будут страны, которые будут выступать против быстрого вступления нашей страны.

Мы достаточно холодно относимся к членству Украины в НАТО, но будем участвовать во всех конференциях,

– добавил Роберт Фицо.

Он уточнил, что словацкое правительство поддерживает все мирные планы Украины, президента Зеленского и его "формулу мира".

Роберт Фицо анонсировал новый пакет финансовой помощи Украине. Также словацкое правительство готово дать пакет военной помощи, однако это будет нелетальное оружие.

Встреча Шмыгаля и Фицо / Фото телеграмм премьера Украины