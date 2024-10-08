Фіцо намагається спекулювати на цій темі, щоб потім буцімто дозволити НАТО прийняти Україну. Таку думку 24 Каналу висловив голова Громадської ліги "Україна - НАТО" Сергій Джердж, зауваживши, що прем'єр Словаччини веде певні торги.

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Що означають заяви Фіцо про Україну в НАТО

На думку голови Громадської ліги, заяви Фіцо можуть бути пов'язані зі спалахом уваги до вступу України в НАТО. Новий генсек Альянсу Марк Рютте на третій день свого перебування на посаді здійснив перший офіційний візит в Україну, що також стало серйозним жестом з боку НАТО.

На зустрічі обговорювали різні варіанти вступу України в НАТО. Очікують, що можливо від Джо Байдена щось прозвучить. Хоч він і залишає скоро свій термін, він може стати людиною, яка наполягала на запрошення України в Альянс.

Тому прем'єр Словаччини, щоб не втратити свою позицію, заздалегідь робить подібні заяви. Його слова є спекуляціями на цьому питанні, щоб потім отримувати фінансову підтримку, наприклад, від Європейського Союзу чи інших країн за свій майбутній "дозвіл" Україні набути членство в НАТО,

– зауважив Джердж.

У такий спосіб Фіцо хоче вторгувати для себе вигідну позицію.

Зауважте! Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов зазначив, що Словаччина залежна від європейських дотацій і членство в блоці надає численні переваги. Тому Фіцо скоро може і змінити свою риторику.

Нагадаймо, що Фіцо також розкритикував євродепутатів за заклики дозволити Україні бити по Росії. Він запропонував направити ракету на Брюссель, щоб там зрозуміли наслідки таких дій.