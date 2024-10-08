Про це повідомили Noviny. На закупівлю витратили понад 4 мільйони євро, які зібрали громадяни Словаччини.

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Україна отримала боєприпаси, на які донатили словаки

У понеділок, 7 жовтня, Україна отримала артилерійські снаряди, кошти на які збирали громадяни Словаччини. Мовиться про близько 6 вантажівок зі 122 тоннами боєприпасів.

Як повідомили ініціатори збору Федір Блащак і Маріан Куліч, масштабний збір на понад 4,5 мільйони євро згуртував словаків. Понад 70 тисяч громадян висловили своє бажання допомогти після того, як уряд Словаччини офіційно заявив, що не буде долучатися до чеської ініціативи.

Довідка. У лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла шлях, як передати Україні близько 800 тисяч артилерійських снарядів. Він пояснив, що боєприпаси знайшли в інших країнах, однак на їхню закупівлю потрібно було фінансування. Тоді країни почали долучатися до чеської ініціативи, однак уряди Угорщини та Словаччини офіційно заявили, що не братимуть у цьому участі.

Збір стартував у квітні 2024 року й усього за 12 днів словаки зібрали 4 мільйони євро. Небайдужі громадяни Словаччини продовжували надавати гроші на закупівлю снарядів, і у підсумку вдалося зібрати навіть більше запланованого – близько 4,5 мільйона євро. Загалом, увесь процес – від оголошення збору й до постачання боєприпасів – зайняв близько 5 місяців.

Комусь це може здатися довгим, 4 – 5 місяців, але для поставок військової техніки та боєприпасів це рекордний термін. Кожна одиниця боєприпасів мала бути перевірена, і це вимагало багато паперової роботи,

– розповів Блащак.

Варто зауважити, що на закупівлю боєприпасів витратили 4 мільйони євро. Інші 500 тисяч, які вдалося зібрати додатково, будуть також використані на закупівлю снарядів. Щоправда, мовиться вже не про артилерійські снаряди, а про боєприпаси до гранатометів. Їх планують доставити до кінця 2024 року.