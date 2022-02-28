В настоящее время курсируют 13 маршрутов автобусов.

Кстати Было несколько столкновений, – у Кличко рассказали, как прошла ночь в Киеве

Автобусы:

  • №2 – от ул. Булгакова до ул. Шолуденко
  • №21 – от ул. Милославской до ж. м Радужный
  • №35 – от ул. Пидлипко др ул. Урловской
  • №54 – от ст. м. Выдубичи до пл. Михаила Спивака
  • №73 – ул. Милославской до просп. Шухевича
  • №101 – от ул. Милославской до Ж. М. Радужный
  • №51 – через Южный мост (Мост Патона закрыт)
  • №55 – через Южный мост (Мост Патона закрыт)
  • №114 – от ул. Милославской до Ж. М. Радужный
  • №64 – от ст. м. Славутич до ул. Садовой
  • №69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
  • №90 – от вул. Туполева до ул. Гната Юры
  • №118 – от Политехнического института – до г. Патона

Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Троллейбусы

  • троллейбусный маршрут №45 (по постоянному маршруту),
  • №1 – от ул. Маршальской до Лыбидской
  • №11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД
  • №1 №12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская

Трамваи:

Курсируют маршруты по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.

Остальные маршруты временно не ездят.