Наразі курсують 13 маршрутів автобусів.
До речі Було декілька сутичок, – у Кличка розповіли, як минула ніч у Києві
Автобуси:
- №2 – від вул. Булгакова до вул.Шолуденка
- №21 – від вул. Милославської до ж.м Райдужний
- №35 – від вул. Підлипка до вул.Урловской
- №54 – від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака
- №73 – вул. Милославської до просп. Шухевича
- №101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
- №51 – через Південний міст (міст Патона закрито)
- №55 – через Південний міст (міст Патона закрито)
- №114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
- №64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової
- №69 – від Палацу спорта до вул. Гната Юри
- №90 – від вул.Туполева до вул. Гната Юри
- №118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона
Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Тролейбуси:
- тролейбусний маршрут №45 (за постійним маршрутом),
- №1 – від вул. Маршальської до Либідської
- №11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД
- №1 №12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська
Трамваї:
Курсують маршрути за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А.
Інші маршрути тимчасово не їздять.