Какие услуги сейчас не работают в Дия

Всего в Дия около 80 услуг, некоторые из них остановлены. Впрочем, часть из них постоянно перезапускается.

Детальнее об этом рассказал Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре. Он пообщался с журналистами 24 канала в рамках проекта "Интервью24".

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Что касается отключенных услуг, то сейчас это:

регистрация места жительства. Поскольку на период военного положения эта услуга, в принципе, недоступна людям.

налоговые сервисы. Ждем, когда налоговая известит нас, что они готовы со своей стороны технически продолжать обслуживание этих сервисов. И тогда мы сразу их вернем обратно.

Это было одной из причин запуска єДокумента

Мстислав Баник объяснил, что отключение реестров действительно было одной из причин запуска єДокумента. Однако сейчас уже все доступные людям документы в приложении продолжают функционировать.

То есть, паспорта, студенческий, водительские документы, налоговый номер и свидетельство о рождении ребенка уже работают полноценно.

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